На праздники постояльцы петербургских отелей смогут питаться только в номерах

В "новогодний период", ознаменовавшийся для Петербурга беспрецедентно строгими противоэпидемическими ограничениями, клиенты гостиниц смогут принимать пищу только в помещениях арендованных номеров. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"То есть, общедоступные залы городских и гостиничных пунктов питания пока не будут работать. Туристы могут заказать еду навынос в городских кафе и ресторанах или при отеле. В ресторанах в праздники будет работать доставка, отели планируют разносить завтраки в виде ланч-боксов или предложат воспользоваться обслуживанием в номерах", - обрисовал он будущую схему, добавив, что на этом ограничения для отелей закончатся.

По словам чиновника, еще летом его коллеги вместе с Роспотребнадзором придумали для города специальный стандарт безопасности, и на то, чтобы ему соответствовать, руководство гостиниц потратило серьезные деньги.

Напомним, что заведения общепита на новогодние праздники в Петербурге будут скованы существенными ограничениями. Например, с 30 декабря по 3 января им нельзя будет пускать посетителей, а в "соседние" дни их работа должна будет заканчиваться в 19 часов.