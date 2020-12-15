Песков отменил ежедневный брифинг со СМИ: на нём ожидались вопросы о новых деталях отравления Навального

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков аннулировал сегодняшний брифинг с представителями СМИ, который он проводит каждый будний день, передают CNN, The Independent и "Медуза".

Ожидалось, что мероприятии ему должны были задать вопросы, касающиеся нового расследования Bellingcat и The Insider о том, кто может стоять за отравлением Алексея Навального.

"Медуза" пишет, что брифинг отменен под предлогом того, что Пескову необходимо готовиться к пресс-конференции своего начальника Владимира Путина, которая должна пройти 17 декабря.

В опубликованном накануне расследовании называются имена и должности восьмерых человек, которые, как утверждают журналисты, якобы могли быть причастны к покушению на Навального, причем некоторые из них следили за политиком по всей России на протяжении последних трёх лет. Авторы публикации считают, что все члены этой спецкоманды могут быть тесно связаны с ФСБ.