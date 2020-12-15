В Петербурге высокопоставленную сотрудницу таможни заподозрили в превышении полномочий

Замглавы службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) заподозрили в превышении служебных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), проинформировали в Следственном управлении на транспорте СК по СЗФО.

Как полагают следователи, чиновница могла повлиять на работу сотрудников Усть-Лужского таможенного поста и препятствовала проведению контроля таможенной стоимости товара.

Как результат: индекс таможенной стоимости продукции, предназначенной на импорт, не соответствовал реальной стоимости.

СК установили, что преступление было осуществлено подозреваемой в период с января 2017 по октябрь 2018 года. Причинённый таможне ущерб оценили в 35,8 млн рублей.

Следователи продолжают поиск сопричастных к делу лиц.