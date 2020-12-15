МО № 54 инициировал съезд Совета муниципальных образований Петербурга

Местный совет МО № 54 принял решение обратиться к председателю и в президиум Совета муниципальных образований с просьбой созвать съезд глав муниципалитетов Петербурга. Документ был опубликован на сайте муниципалитета 15 декабря. В Совете МО заявили, что решение в МО № 54 было принято под давлением оппозиции, а съезд муниципалов и так планируется.

В пояснительной записке к проекту решения говорится, что обсудить на съезде предлагается новый порядок формирования бюджетов муниципальных округов. Утверждается, что председатель Совета МО и глава "Финляндского округа" Всеволод Беликов входил в рабочую группу при комитете финансов по вопросу формирования местных бюджетов, однако о грядущей реформе советы узнали не от него, а из письма Комфина.

Другой вопрос, который хотят затронуть муниципалы, - лишение депутатских полномочий их коллег их МО "Нарвский округ", "Малая Охта" и "Финляндский округ". Напомним, у губернатора Александра Беглова были претензии к декларациям о доходах этих мундепов. В оппозиционной среде это восприняли как попытку давления со стороны Смольного.

"Из средств массовой информации стало известно, что несмотря на многочисленные обращения представителей муниципального сообщества и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, ни председатель Совета муниципальных образований В.Ф. Беликов, ни Президиум Совета не предприняли мер для четкого определения критериев существенности/несущественности нарушений, содержащихся в сведениях о доходах", - говорится в пояснительной записке.

Глава МО № 54 Юрий Гусаков сообщил ЗАКС.Ру, что проект решения подготовила группа депутатов, самыми активными в которой были представители Партии Роста.

- Группа депутатов на комиссии сказала, что хотят, чтобы это было. Поскольку мы с ними часто спорим, и они говорят, что мы побеждаем их иногда и иногда неправильно действуем, мы решили дать им волю. Хотя я был против и при голосовании воздержался, - рассказал Гусаков.

Глава МО № 54 считает, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге не располагает к проведению съезда.

- У нас, простите меня, все замы мои болеют, я сам тоже нахожусь на карантине. Большая часть нашей депутатской команды состоит по большей части из людей из народного образования. Там тоже бешеная ситуация, - отметил Гусаков.

По информации главы Совета муниципальных образований Всеволода Беликова, решение в МО № 54 утвердили после того, как несколько депутатов пригрозили сорвать принятие местного бюджета. Он убежден, что инициаторы съезда добиваются "хайпа". Беликов пообещал в ближайшие дни разослать информационное письмо в муниципалитеты.

- Люди (авторы проекта решения - ЗАКС.Ру), наверное, живут в безвоздушном пространстве, оторваны от действительности. Все информационные ресурсы с утра до вечера говорят о проблемах любого бюджета и бюджет Санкт-Петербурга - не исключения… С мая месяца мы и президиум проводили, и конференцию проводили, и по всем каналам, и во всех газетах я объяснил, что у нас новый подход, абсолютно годичный, к бюджетам. И тут люди проснулись! - удивился глава Совета МО.

В январе-феврале плановый съезд Совета МО состоится в любом случае, отметил Беликов. Он допустил, что будут предложения включить в проект повестки вопросы, озвученные депутатами МО № 54.

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