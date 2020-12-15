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15:50

The Insider: Против соратников Навального возобновили дело, возбужденное в 2014 году

фото ЗакС политика The Insider: Против соратников Навального возобновили дело, возбужденное в 2014 году

Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в 2014 году против соратников и союзников Алексея Навального - Владимира Ашуркова, Николая Ляскина и Константина Янкаускаса, вновь расследуется, пишет издание The Insider. Об этом рассказал директор издания "7x7" Павел Андреев, вызванный на допрос в Сыктывкар в качестве свидетеля "из-за пары сотен, которые задонатил им в 2013 году". По его словам, возобновить следственные действия по старому делу приказали из федерального центра. Участвовать в них и признавать себя потерпевшим Андреев отказался.

"Я уверен, что все это дело существует, чтобы спокойно слушать наши телефоны в рамках оперативно-розыскной деятельности. Следить за мной можно официально, не требуя никаких санкций прокурора или кого-то еще", - в свою очередь, полагает Ляскин.

Признаки мошенничества следствие усматривает в сборе денег на Яндекс-кошелек в ходе мэрской кампании Навального в 2013 году.

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