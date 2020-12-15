Законопроект о запрете на "вторжение" в личные жизни силовиков прошел первое чтение в Госдуме

Федеральные парламентарии приняли в первом чтении проект закона, согласно которому воспрещается распространение каких-либо сведений о личной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов и их родственников. Документ доступен в базе данных Госдумы.

Авторами инициативы являются единороссы Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин, а также представитель фракции ЛДПР Дмитрий Савельев.

По задумке депутатов, если законопроект будет всецело одобрен, то с момента его подписания президентов будет запрещено разглашать публично сведения о приватной жизни и имуществе правоохранителей с момента их вступления в должность. Напомним, что в нынешней редакции соответствующего закона подобный запрет предполагался лишь тогда, когда жизни силовика или иного системного служащего угрожала опасность.

В случае принятия документа, публикация личных сведений будет возможна только после их согласия - либо по запросу суда в рамках возбужденного уголовного дела.

В ходе обсуждения инициативы депутат-коммунист Николай Коломейцев указал, что её авторы "затыкают рот остаткам смелых журналистов, которые выявляют высокопоставленных коррупционеров". На это Вяткин заметил, что проверками соблюдения антикоррупционного законодательства занимаются не журналисты, а правоохранительные органы.