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16:41

В Петербурге задержан координатор "Весны" Маликов

фото ЗакС политика В Петербурге задержан координатор "Весны" Маликов

Петербургские правоохранители задержали координатора местного отделения движения "Весна" Артёма Маликова, оповестили его товарищи в социальных сетях.

На данный момент молодой человек находится в отделе полиции №7. Борцы с преступностью отобрали у него мобильный телефон.

Вероятнее всего, интерес правоохранителей к персоне Маликова обусловлен недавней акцией "Весны" против повышения цен на проезд в метро.

Возмущенные активисты решили проложить свои линии "бюджетной" подземки взамен уже имеющихся.

Ранее Смольный подготовил проект постановления, согласно которому стоимость разового проезда в метро по жетону в 2021 году дорастет до 60 рублей, в наземном транспорте – до 55.

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