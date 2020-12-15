Высоцкий, Тугов и Мельникова хотят освободить от взносов на капремонт работающих россиян старше 70 лет

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Игорь Высоцкий, Дмитрий Тугов и Анастасия Мельникова (все - "Единая Россия") подготовили проект федерального закона, который предусматривает дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт для пенсионеров.

В настоящее время Жилищный кодекс России предусматривает для регионов возможность предоставления компенсаций по оплате взносов для лиц старше 70 лет. Для не достигших восьмидесятилетнего возраста она может составить 50%, для достигших - 100%.

Однако льготником, согласно кодексу, является только неработающий пенсионер. Петербургские единороссы предложили исключить это условие. В пояснительной записке депутаты написали, что подготовили инициативу после обращений собственников жилья, относящихся к старшему поколению.

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