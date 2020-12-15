18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:41

Высоцкий, Тугов и Мельникова хотят освободить от взносов на капремонт работающих россиян старше 70 лет

фото ЗакС политика Высоцкий, Тугов и Мельникова хотят освободить от взносов на капремонт работающих россиян старше 70 лет

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Игорь Высоцкий, Дмитрий Тугов и Анастасия Мельникова (все - "Единая Россия") подготовили проект федерального закона, который предусматривает дополнительные льготы по взносам на капитальный ремонт для пенсионеров.

В настоящее время Жилищный кодекс России предусматривает для регионов возможность предоставления компенсаций по оплате взносов для лиц старше 70 лет. Для не достигших восьмидесятилетнего возраста она может составить 50%, для достигших - 100%. 

Однако льготником, согласно кодексу, является только неработающий пенсионер. Петербургские единороссы предложили исключить это условие. В пояснительной записке депутаты написали, что подготовили инициативу после обращений собственников жилья, относящихся к старшему поколению.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:55 Вице-спикер Соловьев прокомментировал слухи о себе в недавно созданном Telegram-канале

14 декабря, 18:20 Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

14 декабря, 16:24 Беглов ответил единороссам на запрос о листовках про депутата Четырбока

14 декабря, 16:19 Макаров возглавил рейтинг медийности глав ЗакСов России в ноябре

14 декабря, 15:54 Единороссы отказались обсуждать на комиссии ЗакСа передачу РПЦ Благовещенской церкви

14 декабря, 15:31 "В полном соответствии с законодательством": В ЗакСе не увидели проблем в отмене постоянных аккредитаций для СМИ

14 декабря, 13:22 Вишневский потребовал остановить монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

13 декабря, 13:30 Молодые сторонники ЕдРа посвятили день Конституции играм за подарки от Никешина

11 декабря, 11:19 Вице-губернатор Бельский выступит в ЗакСе 16 декабря

10 декабря, 17:15 ЗакС Петербурга будет читать Elle, "Идеи вашего дома" и "Караван историй"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 Муниципал: Самовыдвиженец из МО "Невская застава" успешно прошел проверку декларации

20:25 На Малой Садовой пикетируют против ограничений на пикеты

19:44 Комиссия по вопросам помилования пополнилась четырьмя петербуржцами

19:15 Суд счел необоснованными претензии чиновников к концерту "Чиж&Co"

18:53 Петербургские работодатели накопили почти 125 млн рублей долгов перед своими сотрудниками

18:50 У Гостиного двора прошел пикет против "токсичных людей" и в поддержку Навального

18:35 После тайного голосования главой партии "Россия  без коррупции" избран племянник Путина

18:16 Политолог Соловей вышел из петербургского спецприемника после 10 суток ареста

18:07 Художник-сценограф пытался оспорить в суде новогодние запреты Беглова

18:06 В Подмосковье досрочно закрыли отравлявший жизни людей полигон "Ядрово"

17:58 Цены на сахар и масло заморозят только на европейской части России

17:40 Дети-сироты получили из рук главы Красносельского района ключи от квартир

17:27 Полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за предоставления Кропачеву элитного участка

17:13 Ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса обойдётся бюджету в 136 млн рублей

16:52 Фасады Михайловской военной академии покроются лесами на полтора года

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru