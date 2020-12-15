Фасады Михайловской военной академии покроются лесами на полтора года

Фасады Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА), занимающей целый квартал, разрешили начиная с 15 декабря реставрировать чиновники из ГАТИ, передает пресс-служба Смольного. Установку строительных лесов и ремонт санкционировали на срок до 15 мая 2022 года. Работы коснутся той части главного здания, которая смотрит на площадь Ленина и Финляндский вокзал.

Реставрация производится за счет федерального бюджета, а подрядчиком работ назначили компанию "СтройВысотРегион".

Комплекс зданий МВАА представляет собой объект культурно-исторического наследия. В декабре одному из старейших военных училищ страны исполнилось двести лет.