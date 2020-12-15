Полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за предоставления Кропачеву элитного участка

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина получила датированный 18 ноября ответ от петербургской полиции на свой запрос о недвижимости, которой пользуется ректор СПбГУ Николай Кропачев. Мундепа интересовала правовая оценка силовиков того факта, что КИО выделила ему в аренду элитный участок земли в Сестрорецке.

Для того, чтобы решить вопрос с возбуждением уголовного дела, сотрудники МВД запросили у комитета копии документов, которые давали основание для выделения ректору дачного участка. Ответа от чиновников так и не пришло, срок полицейской проверки вышел, и ведомство решило не предпринимать дальнейших действий.

"Имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие события преступления", - говорится в ответе, пришедшем Вавилиной, который цитирует "Новая газета".