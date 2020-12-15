Дети-сироты получили из рук главы Красносельского района ключи от квартир

Руководитель Красносельского района Олег Фадеенко передал в руки несовершеннолетним детям-сиротам ключи от их собственных ныне квартир, оповестили в Смольном.

Всем предоставляются однокомнатные квартиры из освобождаемого районного фонда: превентивно в них был проведен капитальный ремонт.

"Не могу не сказать, что для правительства Санкт-Петербурга обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, жильем – одно из приоритетных направлений в деятельности, которое находится на личном контроле губернатора Санкт-Петербурга. Отмечу, что во всех квартирах сделан ремонт, а также приобретена бытовая техника", - поделился Фадеенко.

Всего в уходящем году в Красносельском районе квартиры получили 52 сироты - включая сегодняшних.