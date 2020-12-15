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18:06

В Подмосковье досрочно закрыли отравлявший жизни людей полигон "Ядрово"

фото ЗакС политика В Подмосковье досрочно закрыли отравлявший жизни людей полигон "Ядрово"

В Волоколамском районе Московской области закрыли мусорный полигон "Ядрово": свалка неоднократно попадала в поле зрения СМИ из-за протестов местных жителей, уведомили в пресс-службе Росприроднадзора.

"Мы закрыли "Ядрово", но нам предстоит долгая работа по рекультивации данного объекта. Мы будем следить за этим", - пообещала глава ведомства Светлана Радионова.

По её словам, в ближайшее время будут закрыты ещё три подобных свалки, которые аналогично впоследствии рекультивируются.

Проверка деятельности ООО "Ядрово" началась в августе текущего года. По итогам процесса Росприроднадзор обнаружил 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Деятельность по эксплуатации полигона велась с отклонением от проектной документации, в том числе с отсутствием безопасного сбора и удаления образующегося на полигоне фильтрата. Также во время проверки установлен факт превышения проектной мощности полигона при размещении на нем отходов, захоронение за границами выделенных участков, а также в водоохранной зоне реки Городня, говорится в заявлении.

Напомним, начиная с 2016 года жители Подмосковья неоднократно выходили на улицы Волоколамска, протестуя против размещённой неподалёку от города свалки.

Кульминацией сопротивления стал март 2019 года. В ходе одного из мероприятий горожане, уставшие от постоянных обещаний чиновников закрыть полигон, однажды даже ударили местного главу по лицу, после чего тот был уволен. Позже к уличным протестам против мусорных свалок присоединились жители соседних Серпухова, Коломны, Клина и других городов.

Из-за удушающих и вредоносных продуктов испарения, идущих с полигона, многие обитатели Волоколамска обращались ко врачам.

Один из чиновников, поддержавших "мусорные" протесты - глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун - сейчас находится под арестом.

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