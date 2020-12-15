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18:07

Художник-сценограф пытался оспорить в суде новогодние запреты Беглова

фото ЗакС политика Художник-сценограф пытался оспорить в суде новогодние запреты Беглова

Городской суд Петербурга оставил без движения исковое заявление художника-сценографа Игоря Каневского, который планировал оспорить законность ограничений, которые 2 декабря установил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города, напомним, в том числе ограничил и заполняемость театров, а на период с 30 декабря по 10 января вообще запретил в них доступ.

Каневский сообщил ЗАКС.Ру, что указанные меры коснулись и его профессиональной деятельности. Кроме того, он сопереживает и другим людям, временно оставшимся без работы.

- Наш губернатор не медик. Он должен основываться на медицинских рекомендациях, но нет такого медика, который бы ему порекомендовал запретить проводить утренники для детей. Даже [руководительница Роспотребнадзора] Анна Попова ему это не рекомендовала, это его самоуправное движение. Даже если она порекомендует, пусть сначала сошлется на исследования медиков, - заявил художник.

Он считает, что меры, предпринимаемый главой города, не приводят к желаемым результатам и суд должен был оценить этот факт. По словам Каневского, его заявление оставили без движения из-за претензий к оформлению. 

Фото: vk.com/ Игорь Каневский


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