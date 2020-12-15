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18:35

После тайного голосования главой партии "Россия  без коррупции" избран племянник Путина

фото ЗакС политика После тайного голосования главой партии "Россия  без коррупции" избран племянник Путина

Приходящийся действующему главе государства двоюродным племянником бизнесмен Роман Путин стал главой учреждённой им же самим партии "Россия без коррупции": соответствующее решение было принято постфактум тайного голосования членов политячейки, уведомляет "МБХ медиа".

Избрание лидера новой политической силы проходило в легендарном столичном ресторане "Яръ": на съезде присутствовали делегаты из 53 российских регионов.

Единственным соперником Путина на обозначенную должность был Михаил Левин. За родственника президента отдали свои голоса 99 из 106 участников съезда.

Напомним, осенью Верховный суд по иску Минюста ликвидировал предыдущую партию Путина "Народ против коррупции", которая в течение семи лет не пыталась участвовать ни в каких выборах.

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