У Гостиного двора прошел пикет против "токсичных людей" и в поддержку Навального

Активист "Молодежного Яблока" Никита Чирков под впечатлением от расследования Bellingcat и The Insider, посвященного отравлению Алексея Навального, встал 15 декабря в пикет перед Гостиным двором. На его плакате были изображены восемь портретов россиян, которые по предположению авторов расследования могут быть причастны к инциденту. Героев резонансной публикации он назвал на плакате "токсичными людьми".

"Силовые структуры должны защищать нас – людей, граждан. Но вместо этого они за наши же деньги следят за „неугодными" и пытаются отравить. Ещё больше меня пугает, что это было сделано с помощью запрещённого химического оружия", - прокомментировал он свое уличное выступление Telegram-каналу "ЯГражданин".

В журналистском материале называются имена и должности восьмерых человек, которые, как утверждается, якобы могли быть причастны к неоднократным атакам на Навального и членов его семьи, причем некоторые из них следили за политиком по всей России еще в начале 2017 года. По информации авторов статьи, все члены этой специальной группы тесно связаны с ФСБ, а некоторые из них имеют медицинское и химическое образование. Напомним, что лидеры стран Евросоюза считают, что в России 20 августа Навального отравили боевым химическим веществом из группы "Новичок". При этом Россия, согласно международным договоренностям, официально должна была уничтожить все запасы химического оружия задолго до отравления политика.

Фото: Telegram-канал "ЯГражданин!"