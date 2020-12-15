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19:44

Комиссия по вопросам помилования пополнилась четырьмя петербуржцами

фото ЗакС политика Комиссия по вопросам помилования пополнилась четырьмя петербуржцами

Губернатор Александр Беглов своим постановлением расширил состав комиссии по вопросам помилования на территории Петербурга. Туда вошли народный артист России Николай Буров, писатель Валерий Заворотный, глава городской ОНК Александр Холодов и председатель Общественного совета при Управлении на транспорте МВД по СЗФО Юрий Третьяков. По мнению градоначальника, представившего их в ходе видеоконференции, это "уважаемые люди, они хорошо известны петербуржцам".

"Принимать решение о судьбах людей – это в высшей степени ответственный и кропотливый труд. Поэтому в составе комиссии всегда работали люди с безупречной репутацией, большим авторитетом и жизненным опытом", - оценил Беглов значение комиссии.

В петербурге орган работает с 2002 года, и за это время из 400 ходатайств о помиловании его члены одобрили только 20. Комиссия по помилованию - консультативный орган, поскольку окончательным правом миловать заключенных наделен только глава российского государства.

Фото: пресс-служба Смольного


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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