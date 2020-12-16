Осужденный по "дадинской" статье Константин Котов вышел на свободу

Активист Константин Котов, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, вышел на свободу, сообщает "ОВД-Инфо" в своем Telegram-канале.

Котов отбывал наказание в колонии во Владимирской области. Изначально его приговорили к четырем годам лишения свободы, но позже срок сократили до полутора лет.

Котов стал вторым человеком в России, приговоренным к сроку в колонии по ст. 212.1 УК РФ. Его задержали после участия в акции протеста 10 августа в Москве. Первым осужденным был Ильдар Дадин, по имени которого статья получила название "дадинская".

Из-за дела Дадина и его рассказов о пытках в колонии вокруг ст. 212.1 УК РФ развернулась широкая общественная дискуссия. Тогда Конституционный суд указывал, что по этой статье можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. В деле Котова СПЧ указывал на то, что суд должен был оценивать общественную опасность деяния активиста, но не проделал необходимой работы, чтобы доказать его вину.