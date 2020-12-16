18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:24

Осужденный по "дадинской" статье Константин Котов вышел на свободу

фото ЗакС политика Осужденный по "дадинской" статье Константин Котов вышел на свободу

Активист Константин Котов, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, вышел на свободу, сообщает "ОВД-Инфо" в своем Telegram-канале.

Котов отбывал наказание в колонии во Владимирской области. Изначально его приговорили к четырем годам лишения свободы, но позже срок сократили до полутора лет.

Котов стал вторым человеком в России, приговоренным к сроку в колонии по ст. 212.1 УК РФ. Его задержали после участия в акции протеста 10 августа в Москве. Первым осужденным был Ильдар Дадин, по имени которого статья получила название "дадинская".

Из-за дела Дадина и его рассказов о пытках в колонии вокруг ст. 212.1 УК РФ развернулась широкая общественная дискуссия. Тогда Конституционный суд указывал, что по этой статье можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. В деле Котова СПЧ указывал на то, что суд должен был оценивать общественную опасность деяния активиста, но не проделал необходимой работы, чтобы доказать его вину.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14 декабря, 18:28 Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

27 ноября, 12:51 Фигуранту "московского дела" Малышевскому отказали в УДО

26 ноября, 18:54 Суд не нашел оснований для выхода Котова по УДО

10 ноября, 10:53 Мосгорсуд отменил отказ продлить испытательный срок Егору Жукову

9 ноября, 13:48 Фигуранта "московского дела" Лесных переведут в колонию-поселение

2 ноября, 15:15 Из колонии освободился фигурант "московского дела" Беглец

30 октября, 17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

26 октября, 18:28 "Меня окончательно задушили": Экс-фигурант "московского дела" Костенок уехал из России

22 октября, 15:16 Экс-фигурант "московского дела" Абаничев добился компенсации за незаконное преследование

20 октября, 14:47 Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Беглеца по УДО


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:32 Суд оставил в силе взыскание 3,37 млн рублей с оппозиции в пользу МВД за протесты 27 июля

15:13 Депутаты ЗакСа приняли законопроект, запрещающий им выдвигаться в Общественную палату

15:09 Петербург согласился бесплатно перевозить в общественном транспорте льготников из Ленобласти

14:59 Эсеры выступают за расширение сети домов престарелых

14:53 ЗакС утвердил новые меры поддержки бизнеса в пандемию

14:28 Законопроект Петербурга о добровольцах прошел второе чтение через три года после внесения

14:28 Муниципал: Замглавы МО "Светлановское" Хомко скончался после тяжелой болезни

14:25 Резник: Нынешняя власть основана на лжи

14:17 ЗакС поддержал продление онлайн-формата градостроительных публичных слушаний

14:10 "Это все очень рискованно сейчас": Профессор Соловей призвал сторонников не митинговать

13:31 Более тысячи коммунальщиков вышли убирать снег в Петербурге

13:31 Госдума окончательно одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан

13:22 ЦИК рекомендовал регионам отказаться от уличного голосования

13:17 Макаров не стал уточнять, какие "облеченные властью" люди стоят за атаками на депутатов ЗакСа

13:14 Лаврову "забавно" читать публикации об отравлении Навального

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru