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10:45

"Марианская впадина цинизма": Макаров отреагировал на старт продаж в "доме-гробу" на Карповке

фото ЗакС политика "Марианская впадина цинизма": Макаров отреагировал на старт продаж в "доме-гробу" на Карповке

Фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга 16 декабря выступила с уже третьим за последние три месяца запросом по поводу планируемого строительства жилого комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповки. На сей раз поводом для обращения к губернатору Александру Беглову стал старт продаж квартир в этом объекте.

Как и раньше, запрос представил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, на территории избирательного округа которого возводится объект. Обсуждаемый проект он в очередной раз назвал "домом-гробом".

- Когда перестанут насиловать нашу родную, любимую Петроградскую сторону? Если бы не было депутатов, все бы скверы были застроены, - заявил с трибуны Макаров.

Отношение чиновников, согласовавших этот проект спикер ЗакСа назвал "Марианской впадиной цинизма".

В своем запросе единороссы заявляют о необходимости проведения повторного голосования Градостроительного совета по проекту ЖК Meltzer Hal. В первый раз "за" предложенный вариант объемно-пространственного решения было 10 членов совета, "против" - семь, еще трое воздержались. По словам Макарова, проект получил массу замечаний на Градсовете. Депутаты считают, что поскольку претензий к проекту в архитектурном сообществе много, необходимо их устранить и после этого устроить новое голосование.

Кроме того, авторы запроса попросили Беглова рассмотреть возможность введения процедуры обязательного рассмотрения проектной документации жилых объектов, которые планируется строить в историческом центре, неким коллективным органом. Войти в этот орган должны депутаты, эксперты и представители общественности, утверждают единороссы.

Сергей Еремеев


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