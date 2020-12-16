Макаров заявил, что за информационными вбросами о депутатах стоят люди, облеченные властью

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, представляя 16 декабря запрос губернатору о планируемом строительстве на Петроградской стороне, снова коснулся темы информационных вбросов о нем, его близких и коллегах.

По его словам, распространители фейков не связаны со строительным лобби.

- За этим стоят другие люди, в том числе и облеченные властью, - заявил Макаров.

Он также назвал тех, кто запускает слухи, касающиеся детей и внуков, "людьми, у которых нет ничего человеческого". Парламентские партии, по словам спикера, так не действуют и сражаются друг с другом честно и открыто.

Неделей ранее Макаров с трибуны прокомментировал информацию Telegram-каналов о том, что у его дочери якобы прошел обыск. Он назвал эти сведения фейков и заявил, что его внучку-школьницу довели до слез, сказав ей, что ее маму и папу арестовали.

Сергей Еремеев

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