18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:14

Совфед одобрил законопроект о праве экс-президентов быть сенаторами пожизненно

фото ЗакС политика Совфед одобрил законопроект о праве экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Совет Федерации одобрил законопроект об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, в том числе – о праве бывших президентов России становиться сенаторами пожизненно, передает ТАСС.

Этот законопроект – один из внесенных президентом Владимиром Путиным после изменения Конституции. На рассмотрение Госдумы его внесли 1 ноября. В документе прописано, что бывшие президенты России смогут в течение трех месяцев после ухода с поста подать заявление о пожизненном вхождении в Совет Федерации. Пожизненными сенаторами подобным образом смогут стать не более семи человек, остальных будет назначать президент сроком на шесть лет.

Параллельно с этим на рассмотрение думы был внесен законопроект о статусе сенатора и депутата Госдумы. В нем указано, что ставший пожизненным сенатором президент сохраняет установленные законом гарантии – такие как право на неприкосновенность и пожизненное ежемесячное денежное содержание.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 декабря, 12:59 Суд прекратил дело активиста Иванкина, побывавшего под арестом за пикет против плебисцита по Конституции

2 декабря, 10:59 В Совфеде одобрили пакет законов, закрепляющих поправки в Конституцию

26 ноября, 12:31 Znak: Думский единоросс Крашенинников получит от Путина орден за работу над поправками к Конституции

25 ноября, 16:26 Госдума окончательно одобрила президентский законопроект о Госсовете

20 ноября, 20:03 "Всякое бывает": Депутаты Госдумы объяснили, зачем президенту пожизненная неприкосновенность

17 ноября, 18:28 ГИК поощрил более 100 членов избиркомов за голосование по поправкам в Конституцию

13 ноября, 20:48 Znak: Думский единоросс Крашенинников может возглавить Конституционный суд

12 ноября, 21:09 Горизбирком остался без главы

9 ноября, 9:45 Глава ЦИК предлагает отпускать школьников на допканикулы в ходе трехдневного голосования

6 ноября, 13:49 Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:32 Суд оставил в силе взыскание 3,37 млн рублей с оппозиции в пользу МВД за протесты 27 июля

15:13 Депутаты ЗакСа приняли законопроект, запрещающий им выдвигаться в Общественную палату

15:09 Петербург согласился бесплатно перевозить в общественном транспорте льготников из Ленобласти

14:59 Эсеры выступают за расширение сети домов престарелых

14:53 ЗакС утвердил новые меры поддержки бизнеса в пандемию

14:28 Законопроект Петербурга о добровольцах прошел второе чтение через три года после внесения

14:28 Муниципал: Замглавы МО "Светлановское" Хомко скончался после тяжелой болезни

14:25 Резник: Нынешняя власть основана на лжи

14:17 ЗакС поддержал продление онлайн-формата градостроительных публичных слушаний

14:10 "Это все очень рискованно сейчас": Профессор Соловей призвал сторонников не митинговать

13:31 Более тысячи коммунальщиков вышли убирать снег в Петербурге

13:31 Госдума окончательно одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан

13:22 ЦИК рекомендовал регионам отказаться от уличного голосования

13:17 Макаров не стал уточнять, какие "облеченные властью" люди стоят за атаками на депутатов ЗакСа

13:14 Лаврову "забавно" читать публикации об отравлении Навального

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru