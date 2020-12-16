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11:17

ЗакС продлил на 2021 год полномочия Смольного устанавливать меры соцподдержки

фото ЗакС политика ЗакС продлил на 2021 год полномочия Смольного устанавливать меры соцподдержки

Законодательное собрание Петербурга 16 декабря пролонгировало на год полномочия устанавливать форму и порядок мер социальной поддержки на период борьбы с коронавирусом.

Эта возможность была дана губернатору Александру Беглову и городскому правительству весной. Теперь парламентский комитет по социальной политике решил ее продлить.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский напомнил, что ранее обращался к главе города с просьбой не блокировать льготные проездные в рамках ограничительных мер, а губернатор ответил ему, что депутаты сами дали ему такие полномочия. "Яблочник" пообещал подготовить поправку к законопроекту комитету.

Беспартийный Максим Резник заявил, что у него нет сил голосовать за передачу полномочий правительству, которое он считает "бездарным" и "неэффективным". К критике присоединился справедливоросс Алексей Ковалев. Он сравнил обсуждаемый законопроект с решением Верховного совета передать Борису Ельцину полномочия на проведение приватизации.

В поддержку инициативы комитета выступила лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева.

Сергей Еремеев


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