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11:29

Амосов ждет "расширения рядов" Движения демократического обновления перед выборами в ЗакС

фото ЗакС политика Амосов ждет "расширения рядов" Движения демократического обновления перед выборами в ЗакС

Основанное петербургским депутатом Михаилом Амосовым Движение демократического обновления (ДДО) вновь выступило за объединение различных политических сил в ходе выборной кампании в Законодательное собрание 2021 года. Об этом в очередной раз было заявлено накануне, 15 декабря, на заседании движения. По мнению нынешнего председателя ДДО Владимира Силантьева, консенсусной целью для всей оппозиции должно служить "изменение приоритетов бюджета в соответствии с запросами избирателей". Примечательно, что ранее руководитель петербургского "Яблока" Екатерина Кузнецова признавалась ЗАКС.Ру, что на этот раз объединение оппозиции для ее партии невыгодно.

В свою очередь, Амосов, рассуждая на заседании своих соратников о городской политике и роли в ней ДДО, сделал акцент главным образом на численности как на одной из главных проблем.

"Мы смогли сформировать работоспособную команду, добились успеха на муниципальных выборах, смогли наладить реальную работу в муниципалитетах, мы добились решения по вопросам общегородской повестки. Теперь необходимо сделать так, чтобы наши ряды расширились, а горожане поняли, что конструктивная повестка и конкретные предложения могут давать результат не через многие годы, а в обозримом будущем. Если хотите – при нашей жизни", - считает политик.

Ранее и сам Амосов, и лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина сообщали через СМИ о том, что бывший "яблочник", покинувший партию в 2018 году, на этот раз, скорее всего, будет баллотироваться от СР.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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