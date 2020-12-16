Удальцову не стали ужесточать административный надзор

Лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову суд не стал ужесточать ограничения в рамках административного надзора, с которым он живет после освобождения из колонии в 2017 году, передает "Интерфакс". Таким образом, суд в Москве отказался удовлетворить исковые требования полиции, которая хотела, чтобы Удальцова обязали находиться дома в ночное время.

"По мнению суда, меры, которые запрашивали сотрудники правоохранительных органов, избыточные", - прокомментировал решение политик.

До середины 2021 года ему как фигуранту дела о массовых беспорядках, пробывшему в местах лишения свободы 4,5 года, нельзя покидать Москву без разрешения от МВД, а также появляться на публичных мероприятиях - пикетах и демонстрациях. Наконец, координатор "Левого фронта" вынужден дважды в месяц отмечаться в полиции.