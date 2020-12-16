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11:59

Sota.Vision обжаловала в суде отказ в аккредитации на пресс-конференцию Путина

фото ЗакС политика Sota.Vision обжаловала в суде отказ в аккредитации на пресс-конференцию Путина

Издание Sota.Vision подало в Тверской суд Москвы иск к администрации президента из-за отказа аккредитовать журнадистов на пресс-конференцию Владимира Путина, сообщили журналисты в Telegram-канале.

Издание намеревалось аккредитовать двух своих журналистов: Анастасию Кашкину и Петра Иванова, но получило отказ. "Сота" сочла, что это нарушает закон "О СМИ", поскольку госорганы не могут отказывать журналистам в аккредитации, если соблюдены все правила подачи заявки. Издание настаивает, что эти правила были соблюдены, и нежелание органов "видеть того или иного журналиста" причиной для отказа в аккредитации быть не может.

Пресс-конференция Путина состоится 17 декабря в дистанционном режиме: президент будет находиться в Ново-Огарево. Согласно спискам, опубликованным Кремлем, на мероприятие аккредитовано 247 журналистов. 

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