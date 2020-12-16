Оппозиционные депутаты ЗакСа обратились в ФСБ после расследования об отравлении Навального

Депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов направили обращение директору ФСБ Александру Бортникову с требованием провести проверку на основе расследования об отравлении политика Алексея Навального, обращение опубликовал Вишневский в соцсетях.

Расследование The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии Фонда борьбы с коррупцией было опубликовано 14 декабря. В нем приводятся имена сотрудников ФСБ, которые якобы могут быть причастны к отравлению Навального, а также сообщается, что за политиком следили на протяжении несколько лет.

Депутаты просят Бортникова инициировать проверку по сообщению о преступлении, опубликованному в СМИ. По итогам проверки они просят рассмотреть вопрос о возбуждении дела по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнью государственного или общественного деятеля).

Навальному стало резко плохо 20 августа в самолете Томск – Москва. Три недели он провел в коме, в первые дни его отказывались транспортировать в клинику в Германии из Омска, куда доставили политика. В итоге Навального все же перевезли в немецкую клинику, в начале сентября он пришел в себя.

Эксперы нескольких европейских лабораторий, в том числе специалисты ОЗХО, нашли в анализах Навального следы яда, который может быть новой разновидностью "Новичка". Российская сторона отрицает возможность отравления Навального и отказывается возбуждать уголовное дело.

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