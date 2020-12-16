Оксана Маталина стала главой комитета по делам ЗАГС

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Оксаны Маталиной председателем комитета по делам записи актов гражданского состояния, сообщили в Смольном.

Маталина до назначения занимала пост замглавы этого комитета. К новым обязанностям она приступает с 16 декабря.

Парой дней ранее сменился глава еще одного комитета Смольного. Петр Тищенко возглавил архивный комитет, где место председателя оставалось вакантным с марта.

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