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13:17

Макаров не стал уточнять, какие "облеченные властью" люди стоят за атаками на депутатов ЗакСа

фото ЗакС политика Макаров не стал уточнять, какие "облеченные властью" люди стоят за атаками на депутатов ЗакСа

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 16 декабря ответил на вопрос, кого он имел в виду, когда во время парламентского заседания заявил, что за фейками о депутатах ЗакСа стоят в том числе люди "облеченные властью".

Спикер уточнил журналистке "Ведомостей", что представители власти "могут стоять", но конкретных имён называть не стал. По его словам, точно можно будут заявлять после завершения расследования правоохранительных органов.

- Это даже фейком назвать нельзя. Есть такое слово грубое "мерзость". Это когда касается внуков и детей, - заявил Макаров.

Напомним, ранее несколько депутатов ЗакСа подняли тему информационных атак на себя и своих коллег во время "парламентского часа" вице-губернатора Александра Бельского. Заместитель главы города на это сказал, что официальные СМИ, работающие в Петербурге, вбросами не занимаются. На Telegram-каналы Бельский посоветовал жаловаться в прокуратуру.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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