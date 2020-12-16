18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:22

ЦИК рекомендовал регионам отказаться от уличного голосования

фото ЗакС политика ЦИК рекомендовал регионам отказаться от уличного голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 16 декабря сообщила, что ЦИК рекомендует региональным комиссиям не проводить голосования на придомовых территориях. По ее словам, основной формой голосования все же является мероприятие в специальном помещении. Памфилова уверена, что в уличном голосовании нет необходимости. 

- Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости. Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность, - заявила Памфилова.

Она добавила, что ближайшее голосование будет проходить осенью и в ряде регионов уже будет не подходящая погода для организации голосования на улицах. Памфилова считает, что и других мер безопасности достаточно для противостояния заражению коронавирусом. 

Напомним, впервые уличное голосование провели при принятии поправок в Конституцию летом 2020 года. Такой способ ЦИК решил организовать из-за эпидемии коронавируса. Голосование на улице негативно оценили некоторые эксперты и политики. Основная претензия заключается в том, что такая процедура не прозрачна.  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:32 Суд оставил в силе взыскание 3,37 млн рублей с оппозиции в пользу МВД за протесты 27 июля

15:13 Депутаты ЗакСа приняли законопроект, запрещающий им выдвигаться в Общественную палату

15:09 Петербург согласился бесплатно перевозить в общественном транспорте льготников из Ленобласти

14:59 Эсеры выступают за расширение сети домов престарелых

14:53 ЗакС утвердил новые меры поддержки бизнеса в пандемию

14:28 Законопроект Петербурга о добровольцах прошел второе чтение через три года после внесения

14:28 Муниципал: Замглавы МО "Светлановское" Хомко скончался после тяжелой болезни

14:25 Резник: Нынешняя власть основана на лжи

14:17 ЗакС поддержал продление онлайн-формата градостроительных публичных слушаний

14:10 "Это все очень рискованно сейчас": Профессор Соловей призвал сторонников не митинговать

13:31 Более тысячи коммунальщиков вышли убирать снег в Петербурге

13:31 Госдума окончательно одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан

13:22 ЦИК рекомендовал регионам отказаться от уличного голосования

13:17 Макаров не стал уточнять, какие "облеченные властью" люди стоят за атаками на депутатов ЗакСа

13:14 Лаврову "забавно" читать публикации об отравлении Навального

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru