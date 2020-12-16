ЦИК рекомендовал регионам отказаться от уличного голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 16 декабря сообщила, что ЦИК рекомендует региональным комиссиям не проводить голосования на придомовых территориях. По ее словам, основной формой голосования все же является мероприятие в специальном помещении. Памфилова уверена, что в уличном голосовании нет необходимости.

- Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости. Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность, - заявила Памфилова.

Она добавила, что ближайшее голосование будет проходить осенью и в ряде регионов уже будет не подходящая погода для организации голосования на улицах. Памфилова считает, что и других мер безопасности достаточно для противостояния заражению коронавирусом.

Напомним, впервые уличное голосование провели при принятии поправок в Конституцию летом 2020 года. Такой способ ЦИК решил организовать из-за эпидемии коронавируса. Голосование на улице негативно оценили некоторые эксперты и политики. Основная претензия заключается в том, что такая процедура не прозрачна.