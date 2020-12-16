"Это все очень рискованно сейчас": Профессор Соловей призвал сторонников не митинговать

Вышедший накануне из-под административного ареста в Петербурге политолог и основатель движения "Перемен" Валерий Соловей поделился с общественностью соображениями, по которым, как он считает, его сторонникам следует на время снизить публичную активность. Профессор по традиции сослался на некий инсайд, не называя источника.

"Мне сообщили, что моих сторонников и симпатизантов хотят спровоцировать и устроить второе дело "Сети"* и "Нового величия". Это происходит прямо сейчас в реальном времени. Если вы общаетесь в чате, а у "Движения перемен" несколько чатов, и допускаете там заявления, которые при изощренной фантазии кривдоохранителей могут быть названы экстремистскими", - рассказал он в интервью "Эху Москвы".

По предположению ученого, деятельность его движения устроена так, что, как и в случае с упомянутыми выше организациями, способны найтись провокаторы, которые спровоцируют сфабрикованное обвинение.

"Призываю сторонников в Москве и в Питере до Нового года и после Нового года, по крайней мере в течение двух недель, не участвовать в массовых акциях, потому что это все очень рискованно сейчас", - заключил Соловей.

Свои десять суток в спецприемнике он провел за прогулку у Гостиного двора, отрицая в суде факт организованности этого мероприятия.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ