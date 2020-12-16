18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:28

Законопроект Петербурга о добровольцах прошел второе чтение через три года после внесения

фото ЗакС политика Законопроект Петербурга о добровольцах прошел второе чтение через три года после внесения

Петербургский парламент 16 декабря принял во втором чтении проект закона о развитии добровольчества.

Этот документ был внесен в Законодательное собрание еще 15 декабря 2017 года. За основу его приняли 7 февраля 2018 года. Соавтор инициативы единоросс Денис Четырбок длинную паузу между вторым чтением объяснил длительным согласованием единственной поправки. По его словам, эта поправка разграничивает полномочия между Смольным и ЗакСом. 

Напомним, необходимость закона объясняли желанием навести порядок в сфере волонтерства. Инициатива подразумевает, в частности, создание реестра добровольческих организаций.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:32 Суд оставил в силе взыскание 3,37 млн рублей с оппозиции в пользу МВД за протесты 27 июля

15:13 Депутаты ЗакСа приняли законопроект, запрещающий им выдвигаться в Общественную палату

15:09 Петербург согласился бесплатно перевозить в общественном транспорте льготников из Ленобласти

14:59 Эсеры выступают за расширение сети домов престарелых

14:53 ЗакС утвердил новые меры поддержки бизнеса в пандемию

14:28 Законопроект Петербурга о добровольцах прошел второе чтение через три года после внесения

14:28 Муниципал: Замглавы МО "Светлановское" Хомко скончался после тяжелой болезни

14:25 Резник: Нынешняя власть основана на лжи

14:17 ЗакС поддержал продление онлайн-формата градостроительных публичных слушаний

14:10 "Это все очень рискованно сейчас": Профессор Соловей призвал сторонников не митинговать

13:31 Более тысячи коммунальщиков вышли убирать снег в Петербурге

13:31 Госдума окончательно одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан

13:22 ЦИК рекомендовал регионам отказаться от уличного голосования

13:17 Макаров не стал уточнять, какие "облеченные властью" люди стоят за атаками на депутатов ЗакСа

13:14 Лаврову "забавно" читать публикации об отравлении Навального

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru