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Муниципал

14:28

Замглавы МО "Светлановское" Хомко скончался после тяжелой болезни

фото ЗакС политика Замглавы МО "Светлановское" Хомко скончался после тяжелой болезни

Заместитель главы МО "Светлановское" Сергей Хомко скончался 15 декабря, сообщили в группе муниципалитета "ВКонтакте": "Муниципальный Совет и местная администрация МО Светлановское с прискорбием извещают о том, что 15.12.2020 на 63-м году жизни после тяжёлой болезни скончался депутат шестого созыва, заместитель Главы МО Светлановское Сергей Григорьевич Хомко".

В муниципалитете ЗАКС.Ру отказались уточнить, чем именно болел муниципальный депутат. Мундеп округа Владимир Ерешкин сообщил ЗАКС.Ру, что по его информации замглавы болел коронавирусом. Ему стало хуже 15 декабря, и в ночь на 16 декабря он скончался, рассказал Ерешкин.

Сергею Хомко было 62 года. В муниципалитет он прошел от КПРФ, за него проголосовало 988 человек. 

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