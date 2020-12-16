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14:53

ЗакС утвердил новые меры поддержки бизнеса в пандемию

фото ЗакС политика ЗакС утвердил новые меры поддержки бизнеса в пандемию

Законопроект Смольного о налоговых льготах для петербургских бизнесменов в связи с коронавирусными ограничениями 16 декабря прошел второе чтение городского парламента.

Заксобрание утвердило поправки фракции "Единая Россия", депутата от партии власти Алексея Макарова и совместную поправку единоросса Дениса Четырбока и Максима Яковлевна из ЛДПР. Фракция ЕдРа предложила поддержать туристическую отрасль с помощью налоговых льгот. Стоимость этой поправки для города оценили в 3,5 млрд рублей. Алексей Макаров выступил за расширение списка электромобилей, на владельцев которых распространяются льготы. Четырбок и Яковлев - за то, чтобы корректирующий коэффициент, на который умножается потенциально возможный годовой доход индивидуального предпринимателя для определения потенциально возможного дохода на будущий год, устанавливался законом. Ещё одна поправка Четырбока носила технический характер. 

Все остальные предложения парламентское большинство отклонило. В частности, коммунистка Ирина Иванова предлагала снизить ставки по налогу на имущество для коммерческой недвижимости. Также представительница КПРФ внесла поправку о снижении ставки для предпринимателей, переходящих с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения. 

Напомним, ранее депутаты приняли за основу основную часть третьего пакета мер поддержки бизнеса. До начала 2024 года продлят "налоговые каникулы" по патентной и упрощенной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Проектом закона предусматривается, что до 2022 года будут продлены льготы по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы и отельеров. 

Предприниматели, использующие в своем бизнесе электрокары, будут освобождены от уплаты транспортного налога. Льгота распространится только на новые, не бывшие в эксплуатации электромобили. Кроме того, от транспортного налога освободят предпринимателей, использующих машины, которые работают на природном газе. Не будет облагаться налогом и водный транспорт, который участвует в музейной деятельности.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов оценил предложенный комплекс мер почти в 8,5 млрд рублей бюджетных средств.

Сергей Еремеев


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