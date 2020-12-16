18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:47

ЗакС провел два внеочередных заседания подряд

фото ЗакС политика ЗакС провел два внеочередных заседания подряд

Заксобрание Петербурга после завершения очередного заседания 16 декабря провело два внеочередных. Это понадобилось, чтобы принять законопроект о продлении онлайн-формата публичных слушаний по градостроительных вопросам.

Также во втором и третьем чтении депутаты приняли документ о продлении на 2021 год полномочий Смольного в сфере социальной поддержки населения.

Кроме того, было принято в окончательном чтении ещё несколько инициатив. В частности, законопроект о территориальной программе оказания бесплатной медицинской помощи в 2021 году и о возможности льготникам из Ленобласти бесплатно передвигаться на городском  общественном транспорте.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:50 Злые вести вокруг Мариинского дворца

20:58 В кронштадтском сквере Подводников оборудовали освещение

20:25 Муниципал: В МО "Гражданка" прокомментировали претензии вице-спикера Дроздова

20:16 Команда Яшина добилась демонтажа забора, построенного для ЛДПР

19:42 Петербургские другороссы провели пикеты у консульства Казахстана

19:22 Депутат Романов поддержал идею продлить срок действия просроченных паспортов на полгода

18:55 Суд в Петербурге впервые оштрафовал сотрудницу бара за работу в ночи

18:53 "Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

18:25 По высокоскоростной железной дороге петербуржцы смогут доехать до Москвы за 135 минут

18:23 Минсельхоз пообещал снижение цен на сахар и масло в России в течение пяти дней

17:54 КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей

17:50 Ждун в образе главы администрации "добрался" до Невского района

17:43 Суд прекратил дело координатора "Весны" Маликова

17:19 Перед Гатчинским дворцом установят памятник Александру III

17:16 Рогозин выиграл суд у трех СМИ 70 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru