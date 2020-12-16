ЗакС провел два внеочередных заседания подряд

Заксобрание Петербурга после завершения очередного заседания 16 декабря провело два внеочередных. Это понадобилось, чтобы принять законопроект о продлении онлайн-формата публичных слушаний по градостроительных вопросам.

Также во втором и третьем чтении депутаты приняли документ о продлении на 2021 год полномочий Смольного в сфере социальной поддержки населения.

Кроме того, было принято в окончательном чтении ещё несколько инициатив. В частности, законопроект о территориальной программе оказания бесплатной медицинской помощи в 2021 году и о возможности льготникам из Ленобласти бесплатно передвигаться на городском общественном транспорте.

Сергей Еремеев