18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:59

Прокуратура требует заменить штраф на срок в колонии для калининградки за репост о взрыве в Архангельске

фото ЗакС политика Прокуратура требует заменить штраф на срок в колонии для калининградки за репост о взрыве в Архангельске

Прокуратура обжаловала приговор жительнице Калининграда Людмиле Стеч по делу об оправдании терроризма, требуя заменить назначенный ей штраф на реальный срок, передает "Интерфакс".

В ноябре выездная коллегия второго Западного окружного военного суда признала Стеч виновной по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Ей вменили репост сообщения о теракте в УФСБ по Архангельску 2018 года. Напомним, тогда 17-летний житель Архангельска взорвал самодельную бомбу на входе в здание службы и погиб, еще три человека пострадали. Суд оштрафовал Стеч на 350 тысяч рублей, прокуратура требовала назначить ей 5,5 лет колонии общего режима.

По словам адвоката Марии Бонцлер, прокуратура сочла штраф слишком мягким наказанием для того, чтобы дело могло стать уроком для тех, кто легкомысленно относится к обсуждению терроризма в социальных сетях. Бонцлер подчеркнула, что и штраф стал для Стеч жестким наказанием: женщина сейчас безработная и на работу устроиться не может, поскольку ее репост внесез в базу Роскомнадзора, что отпугивает работодателей.

Ранее в ноябре жителя Краснодарского края Валерия Клименченко приговорили к четырем годам колонии за схожее деяние по той же статье. Ему вменили опубликованный в соцсетях текст, в котором он поддержал подрывника из Архангельска.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:53 "Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

18:23 Минсельхоз пообещал снижение цен на сахар и масло в России в течение пяти дней

17:54 КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей

17:16 Рогозин выиграл суд у трех СМИ 70 тысяч рублей

16:29 Петербургский завод займется восстановлением часов Нотр-Дама, пострадавших в пожаре

13:31 Госдума окончательно одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан

13:17 Макаров не стал уточнять, какие "облеченные властью" люди стоят за атаками на депутатов ЗакСа

11:59 Sota.Vision обжаловала в суде отказ в аккредитации на пресс-конференцию Путина

10:17 В Смольном опровергли сообщения о продлении зимних каникул для школьников

15 декабря, 18:53 Петербургские работодатели накопили почти 125 млн рублей долгов перед своими сотрудниками


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:50 Злые вести вокруг Мариинского дворца

20:58 В кронштадтском сквере Подводников оборудовали освещение

20:25 Муниципал: В МО "Гражданка" прокомментировали претензии вице-спикера Дроздова

20:16 Команда Яшина добилась демонтажа забора, построенного для ЛДПР

19:42 Петербургские другороссы провели пикеты у консульства Казахстана

19:22 Депутат Романов поддержал идею продлить срок действия просроченных паспортов на полгода

18:55 Суд в Петербурге впервые оштрафовал сотрудницу бара за работу в ночи

18:53 "Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

18:25 По высокоскоростной железной дороге петербуржцы смогут доехать до Москвы за 135 минут

18:23 Минсельхоз пообещал снижение цен на сахар и масло в России в течение пяти дней

17:54 КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей

17:50 Ждун в образе главы администрации "добрался" до Невского района

17:43 Суд прекратил дело координатора "Весны" Маликова

17:19 Перед Гатчинским дворцом установят памятник Александру III

17:16 Рогозин выиграл суд у трех СМИ 70 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru