Петербургский завод займется восстановлением часов Нотр-Дама, пострадавших в пожаре

Часовой завод "Ракета в Петербурге примет участие в воссоздании часового механизма Collin, который управлял четырьмя циферблатами на Нотр-Дам-де-Пари, передает "Интерфакс".

Созданный в 1867 году часовой механизм сгорел при пожаре в апреле 2019 года. На сайте созданной для воссоздания механизма ассоциации сообщается, что представители российского завода уже начали изучать конструкцию, чтобы определить, какие детали они смогут изготовить в Петербурге.

В пресс-службе "Ракеты" сообщили, что во Франции технология производства подобных монументальных часов утрачено, а их компания участвовала в разработке самого большого механизма в мире. Это часы в атриуме ЦДМ в Москве, механизм которых размером 6 на 7 метров весит 4,5 тонны и состоит из более чем 5 тысяч деталей.

15 апреля 2019 года в Норт-Дам-де-Пари вспыхнул разрушительный пожар, который привел к обрушению шпиля собора и кровли. Циферблаты находились на скатах кровли неподалеку от основания шпиля. Из огня спасли одни из важнейших католических реликвий, в том числе терновый венец Иисуса Христа.