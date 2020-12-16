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16:47

Шульман выделила в ролике об отравлении Навального "убожество" быта его героев

фото ЗакС политика Шульман выделила в ролике об отравлении Навального "убожество" быта его героев

Нашумевшее международное расследование обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального, в котором говорится о возможной причастности к нему восьмерых связанных с ФСБ россиян, прокомментировала политолог Екатерина Шульман. Помимо содержательной части она высоко оценила символическую, а именно визит CNN в дом к одному из героев материала, живущему в скромной "хрущевке", который, открыв дверь, тут же отказался общаться с журналистами и снова закрылся.

"Убожество. Убожество. Вот это ощущение рухнувшей декорации, за которой — вот это вот… За нарисованным очагом не дверь в волшебный театр, а какой-то мусор, дохлые мыши, паутина и какой-то завалившийся туда ботинок. Это производит впечатление, которое трудно забыть", - отметила она в авторской радиопрограмме.

На память ей пришла историческая аналогия в виде знаменитой посадки немецкого летчика Матиаса Руста на Красной площади, заставшего врасплох всю систему позднесоветской ПВО.

"Он лично не угрожал обороноспособности могучего Советского Союза, чьи армия и флот и ядерные силы были на месте, но он создает это чувство сдернутого покрова, и за ним вот этого какого-то жалобного, убогого, действительно, мусора. Поэтому это останется", - рассудила ученый.

Сегодня, 16 декабря, оппозиционные депутаты ЗакСа обратились к главе ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить сведения, представленные в громком расследовательском материале.

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