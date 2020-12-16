Рогозин выиграл суд у трех СМИ 70 тысяч рублей

Останкинский суд Москвы взыскал с трех СМИ в общей сложности 70 тысяч рублей по иску главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина за высказывания о том, что он "хоронит космонавтику", передает "МБХ медиа".

Иски были поданы к ООО "Неоход-медиа", ООО "ПремьерМедиаИнвест" и АО ИД "Аргументы недели". С первого суд взыскал 30 тысяч рублей, со второго – 10 тысяч, с третьего – 20 тысяч рублей. Главного редактора "Аргументов недели" Андрея Угланова обязали выплатить еще 10 тысяч рублей. Также суд обязал ответчиков удалить вызвавшие претензии статьи и опубликовать опровержения.

Претензии Рогозина вызвали фразы из публикаций о нем как о "гробовщике российского космоса". Глава "Роскосмоса также требовал опровергнуть высказывания о том, что при его руководстве были разрушены крупные конструкторские бюро страны. От каждого из трех изданий Рогозин требовал по 100 тысяч рублей.