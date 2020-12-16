Перед Гатчинским дворцом установят памятник Александру III

В 176-ю годовщину со дня рождения предпоследнего российского монарха Александра III перед Гатчинским дворцом появится его памятник, выполненный по эскизам позапрошлого века, которые создавал скульптор Паоло Трубецкой. Из-за пандемии работы и церемонию перенесли на год, передает ТАСС. Сам монумент, изображающий сидящего на троне царя, уже имеет готовый вид и ждет установки, намеченной на март 2021 года.

"К сожалению, скульптура стоит укутанная. Она уже здесь, уже передана нам. Но мы ждем того момента, когда все-таки ее можно будет открыть широко", - рассказал директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов, сетуя на вынужденный перенос события.

Коллективная идея создания скульптуры за счет денег из федерального бюджета принадлежит самому музею-заповеднику, Российскому историческому и Российскому военно-историческому обществам. Знаменитый конный памятник Александру III по эскизам Трубецкого продолжает храниться в Мраморном дворце.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.