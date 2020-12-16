Суд прекратил дело координатора "Весны" Маликова

Фрунзенский суд Петербурга прекратил дело координатора"Весны" Артема Маликова, задержанного накануне, сообщили в "Апологии протеста".

Накануне Маликова задержали из-за акции против повышения цен на проезд в транспорте Петербурга, которую "Весна" провела 21 ноября. Активисту вменили нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции), он провел ночь в отделении полиции. Однако суд решил, что в действиях Маликова отсутствует состав административного правонарушения.

Ранее Смольный подготовил проект постановления, согласно которому стоимость разового проезда в метро по жетону в 2021 году возрастет до 60 рублей, в наземном транспорте – до 55.