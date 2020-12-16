18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:43

Суд прекратил дело координатора "Весны" Маликова

фото ЗакС политика Суд прекратил дело координатора "Весны" Маликова

Фрунзенский суд Петербурга прекратил дело координатора"Весны" Артема Маликова, задержанного накануне, сообщили в "Апологии протеста".

Накануне Маликова задержали из-за акции против повышения цен на проезд в транспорте Петербурга, которую "Весна" провела 21 ноября. Активисту вменили нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции), он провел ночь в отделении полиции. Однако суд решил, что в действиях Маликова отсутствует состав административного правонарушения. 

Ранее Смольный подготовил проект постановления, согласно которому стоимость разового проезда в метро по жетону в 2021 году возрастет до 60 рублей, в наземном транспорте – до 55.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:55 Суд в Петербурге впервые оштрафовал сотрудницу бара за работу в ночи

15 декабря, 19:15 Суд счел необоснованными претензии чиновников к концерту "Чиж&Co"

15 декабря, 18:07 Художник-сценограф пытался оспорить в суде новогодние запреты Беглова

11 декабря, 17:32 В Петербурге арестовали "ковид-диссидента", повздорившего с полицией

10 декабря, 17:55 "В моей камере проводился обыск": Политолог Соловей отправил "весточку" из спецприемника

8 декабря, 20:19 Суд отправил в колонию четверых бывших петербургских полицейских

8 декабря, 15:55 "Мелкая, бессмысленная гадость": Павловский пристыдил Беглова арестом профессора Соловья

8 декабря, 13:19 Суд не стал присуждать компенсацию за условия содержания в СИЗО фигуранта дела "Сети"* Бояршинова

7 декабря, 22:40 Петербургские каникулы профессора Соловья

7 декабря, 18:36 Политолога Соловья арестовали на 10 суток


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:50 Злые вести вокруг Мариинского дворца

20:58 В кронштадтском сквере Подводников оборудовали освещение

20:25 Муниципал: В МО "Гражданка" прокомментировали претензии вице-спикера Дроздова

20:16 Команда Яшина добилась демонтажа забора, построенного для ЛДПР

19:42 Петербургские другороссы провели пикеты у консульства Казахстана

19:22 Депутат Романов поддержал идею продлить срок действия просроченных паспортов на полгода

18:55 Суд в Петербурге впервые оштрафовал сотрудницу бара за работу в ночи

18:53 "Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

18:25 По высокоскоростной железной дороге петербуржцы смогут доехать до Москвы за 135 минут

18:23 Минсельхоз пообещал снижение цен на сахар и масло в России в течение пяти дней

17:54 КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей

17:50 Ждун в образе главы администрации "добрался" до Невского района

17:43 Суд прекратил дело координатора "Весны" Маликова

17:19 Перед Гатчинским дворцом установят памятник Александру III

17:16 Рогозин выиграл суд у трех СМИ 70 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru