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17:50

Ждун в образе главы администрации "добрался" до Невского района

фото ЗакС политика Ждун в образе главы администрации "добрался" до Невского района

Карикатуры со Ждуном появились на улицах еще одного петербургского района - Невского. Известному выдуманному персонажу активисты движения "Молодой Петербург" пририсовали голову руководителя районной администрации, Алексея Гульчука. Таким образом, чиновник "появился" рядом с несколькими проблемными объектами - свалками, пробоинами в асфальте, заброшенными сооружениями.

"Несмотря на получаемые от Гульчука отписки, активисты "Молодого Петербурга" сдаваться не намерены. Да и Ждун готов оформить в Невском районе постоянную прописку. Как вам такое соседство, Алексей Владимирович?", - пишут инициаторы акции в своем заявлении, напоминая, что район лидирует по числу жалоб на портале "Наш Санкт-Петербург".

Среди участков, вызывающих наибольшее беспокойство у активистов - перекресток Зольной улицы и Дальневосточного проспекта, начало нечетной стороны улицы Тельмана, южная часть Октябрьской набережной и Усть-Славянка.

Ранее Ждун приобретал облик глав Красногвардейского, Фрунзенского и Выборгского районов на соответствующих территориях.

Фото: "Молодой Петербург" / ВКонтакте

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