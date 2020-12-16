Минсельхоз пообещал снижение цен на сахар и масло в России в течение пяти дней

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что цены на сахар-песок и подсолнечное масло в рамках подписания соглашений о стабилизации стоимости должны снизиться в течение пяти дней, передает РИА "Новости".

По словам Патрушева, цена у поставщиков на сахар составит 36 рублей на килограмм, за подсолнечное масло – 95 рублей, они будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

"В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение", - сказал Патрушев.

Розничные цены будут чуть выше обозначенных министром. С учетом НДС они зафиксируются на уровне 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей – за литр масла.

Ранее президент Владимир Путин дважды за неделю поднимал вопрос о росте цен на продукты в России. Накануне он отчитал членов правительства за рост цен на сахар, подсолнечное масло, макароны, муку. Генпрокуратура уже объявила о начале проверке, пообещав строго разобраться с участниками возможных картелей.