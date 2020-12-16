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18:25

По высокоскоростной железной дороге петербуржцы смогут доехать до Москвы за 135 минут

фото ЗакС политика По высокоскоростной железной дороге петербуржцы смогут доехать до Москвы за 135 минут

Высокоскоростная железнодророжная магистраль (ВСМ) между двумя столицами, находящаяся сейчас на стадии проектирования, позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут, если не считать остановки, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замглавы РЖД Сергея Кобзева.

"Москва и Санкт-Петербург фактически будут находиться, как мы говорим, в едином двухчасовом поясе агломерационной доступности. Это уже сложившаяся мировая практика крупных агломераций. При этом график движения поездов будет предусматривать подключение к этой высокоскоростной магистрали городов Тверь, Клин, и для нас очень существенным элементом является Великий Новгород", - подчеркнул он.

Ориентировочно конец работ из-за пандемии сдвинулся на 2027 год. В апреле стало известно, что стоимость проекта снизилась с 2,3 трлн до 1,7 трлн рублей, при этом 750 млрд из них заплатит государство. По прогнозам РЖД, к 2030 году пассажиропоток на ВСМ к 2030 году может составить 23,3 млн человек.

На сегодняшний день быстрее всего добраться из одной столицы в другую по земле можно, воспользовавшись поездом "Сапсан", который едет от 3,5 до 4 часов.

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