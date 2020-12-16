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20:25

В МО "Гражданка" прокомментировали претензии вице-спикера Дроздова

фото ЗакС политика В МО "Гражданка" прокомментировали претензии вице-спикера Дроздова

Глава муниципального образования "Гражданка" и участница Движения демократического обновления Елена Беляева  высказалась о словах вице-спикера Заксобрания Петербурга Анатолия Дроздова ("Единая Россия"), сказанных на заседании ЗакСа 16 декабря.

Заместитель председателя городского парламента, обращаясь к вице-губернатору Александру Бельскому заявил о связях местного совета МО "Гражданка" с главой Калининского района Василием Пониделко.

- Совет создан бездарными действиями господина Пониделко, - заявил Дроздов.

Он упрекнул муниципалов в том, что они покинули общественную организацию Совет муниципальных образований. Вице-спикер расценил это как антигосударственный шаг. Бельский на это заметил, что членство в Совете - дело муниципалитета, но счел решение об уходе не рациональным.

Беляева рассказала, что впервые встретилась с главой района только после муниципальных выборов и никогда не вела с ним никаких переговоров.

- Это полная чушь, - прокомментировала она слова Дроздова. - Я возглавляла предвыборный штаб и руководила всей кампанией. 

Глава муниципалитета воздержалась от рассуждений о причинах подобных высказываний вице-спикера, объяснив, что она не занимается конспирологией. 

Напомним, депутаты МО "Гражданка" решили покинули Совет МО в ответ на лишение полномочий оппозиционных мундепов из нескольких местных советов города, в том числе МО "Финляндский округ", которым руководит председатель Совета МО Всеволод Беликов.


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