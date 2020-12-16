В кронштадтском сквере Подводников оборудовали освещение

Примыкающий к зданию районной администрации сквер Подводников в Кронштадте получил новое освещение. Чтобы добиться проведения работ, местным жителям понадобилось просить об этом губернатора Александра Беглова, сообщает пресс-служба Смольного.

"Кронштадт — город воинской славы, здесь хранят память о героях-подводниках. В этом сквере всегда много людей, сюда приходят семьями. В темное время года он должен быть хорошо освещен. Это не только эстетика, но и безопасность", - рассудил Беглов по окончании благоустройства.

Фонарей в зеленой зоне стало вдвое больше, причем энергии на них расходуется на 22% меньше. Новые торшеры оформлены "под старину". Наконец, центральный элемент сквера, памятник подводникам Балтийского флота, защищавшим город в блокаду, благодаря новой подсветке стал хорошо виден и на существенном расстоянии. В планы петербургской администрации входит установить современное освещение в следующем году на территории восьми садов и парков.

Фото: пресс-служба Смольного

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