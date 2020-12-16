Злые вести вокруг Мариинского дворца

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский 16 декабря отвечал на вопросы депутатов. Его пригласили на "час правительства" в городской парламент после скандалов с информационными атаками на людей, близких спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Оказалось, что депутаты недовольны не только откровенными фейками, но и просто критикой в их адрес в СМИ. Заодно они сами раскритиковали глав Кировского и Калининского районов.

"В Петербурге началась предвыборная кампания". Так обычно пишут в блогах и СМИ, когда за несколько месяцев до каких-нибудь выборов случаются очередные политические скандалы. До голосования за депутатов Госдумы и ЗакСа еще 9 месяцев, а избитый штамп уже в ходу. О начавшейся неофициальной кампании все чаще вспоминают и в Мариинском дворце, где в последнее время регулярно и очень болезненно реагируют на информационную кампанию в отношении спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и его окружения. Сначала обсуждали листовки, якобы порочащие честь депутата Дениса Четырбока, затем "вброс" в Telegram-каналы о том, что в квартире дочери спикера Анны Селегень якобы проводился обыск. Сам Макаров неоднократно делился своими подозрениями о том, что за этими провокациями стоит не бизнес и не оппозиция. Круг подозреваемых у спикера, как видно, небольшой. Параллельно развивалась история с телеканалом 78. Его съемочные группы под разными предлогами минимум дважды не пускали в Мариинский дворец после критического сюжета о закупках аппарата ЗакСа. Тележурналисты пожаловались на Макарова в Следственный комитет, они считают, что их профессиональной деятельности были созданы препятствия.

На фоне всех этих событий было очевидно, что вице-губернатора Александра Бельского депутаты решили вызвать на свое заседание как минимум не только для того, чтобы обсудить вопрос взаимодействия с районными администрациями, как было сказано в пресс-релизе ЗакСа. Тем более, как позже пояснил сам чиновник, за взаимодействие с районным руководством в городском правительстве отвечает другой человек - вице-губернатор Николай Бондаренко. А вот средства массовой информации, так же как и органы местного самоуправления - это зона ответственности Бельского.

Выйдя на трибуну, чиновник объявил, что решил обойтись без протокольного доклада, и попросил сразу задавать ему вопросы, чтобы успели все желающие. Отнеслись к такому решению в парламентском корпусе по-разному. Беспартийный Максим Резник поддержал. Более конструктивным такой подход нашел и лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. С другой стороны, оказалось, что доклад хотели послушать единоросс Константин Чебыкин и лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова. В разговоре с ЗАКС.Ру коммунистка сказала, что после первых ответов Бельского отношение чиновника к происходящему ей показалось "легковесным" и она передумала задавать ему вопрос.

Оппозиционные депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Оксана Дмитриева (Партия Роста) спрашивали вице-губернатора про лишение мандатов мундепов из нескольких местных советов Петербурга. С муниципалов сняли полномочия после обращений губернатора Александра Беглова, который нашел в их декларациях о доходах за 2019 год якобы допущенные ошибки. Заключения главы города нигде не публиковались, поскольку в них содержатся персональные данные. О их содержании известно со слов самих экс-мундепов. В частности, Светлана Уткина, заседавшая в МО "Финляндский округ", рассказала, что ей вменили незадекларированный нулевой счет мужа и неправильно указанный годовой доход: она написала 4715 рублей, без учета 705 рублей налогового вычета.

Бельский признался, что и сам не видел представленные губернатором документы, но порекомендовал оставшимся вне советов оппозиционерам опубликовать эти материалы в интернете. По мнению чиновника, если правда действительно на стороне экс-муниципалов, они могут доказать это в суде. Также Бельский рассказал, что за небольшие задержки по сдаче деклараций в 2020 году мандатов не лишали. Он рассказал, что было два случая, когда мундепы приносили в комитет территориального развития квитки с "Почты России" как доказательство того, что они отправляли документы вовремя, и к ним претензий не возникало.

Первый по-настоящему эмоциональный вопрос Бельскому задали на девятой минуте "часа правительства". Андрей Васильев из фракции "Единая Россия" поднял тему конфликта с главой Кировского района Сергея Иванова. Позже его поддержали депутат Сергей Никешин, а затем свои претензии к районному главе Василию Пониделко озвучили единороссы из Калининского района Анатолий Дроздов и Галина Назарова. Оба конфликта с районным руководством развиваются уже давно и время от времени обостряются на фоне то борьбы за контроль над территориальными избирательными комиссиями, то муниципальными советами. Например, Никешин, обращаясь к Бельскому, заявил, что нынешнее руководство МО "Ульянка" прошло в местный совет при посредничестве заместителя главы Кировского района Андрея Антонца, а Дроздов утверждал, что Пониделко способствовал формированию нынешнего состава местного совета МО "Гражданка". Руководство обоих муниципалитетов обвинения опровергли.

Васильев был эффектнее всех критиков из парламента. Повышая голос, он говорил, что действия руководителя районной администрации наносит вред жителям. Он жаловался, что на депутатский запрос губернатору по поводу Иванова получил ответ не по существу.

- Вы нас считаете полными идиотами? - практически кричал Васильев.

- Я вас не считаю полными идиотами, - спокойно ответил Бельский.

После этого вице-губернатор, время от времени прерываемый недовольным депутатом, начал рассуждать, что не собирается комментировать ответы главы города, и за взаимодействие с районами в правительстве вообще отвечает не он. Васильеву он посоветовал обратиться к губернатору еще раз, если у него осталось, что спросить.

Депутат Резник начал свой вопрос с того, что пожелал Бельскому доброго дня и признался в своем негативном отношении к его деятельности. После этого парламентарий спросил, взял ли чиновник с собой список депутатов ЗакСа седьмого созыва, ожидая, что докладчик запутается с тем, какой созыв сейчас.

- Седьмого созыва еще нет, - невозмутимо ответил Бельский.

- Реакция хорошая, - оценил автор вопроса.

Резник рассказал ЗАКС.Ру, что своим вопросом про список хотел пошутить. Он допускает, что вице-губернатор был к этому готов, поскольку шутка уже звучала ранее на совете фракций. Депутат признал, что Бельский по сравнению с многими своими коллегами держался в Мариинском дворце хорошо, но отношение оппозиционера к нему это не поменяло.

- Это яркая иллюстрация существующей власти. Ложь и цинизм, но в очень артистичной форме, - прокомментировал ЗАКС.Ру Резник.

Позже тему списков косвенно затронул вице-спикер Сергей Соловьев ("Единая Россия"). Он поделился с заместителем губернатора дошедшей до него информацией о том, что глава города обзванивал руководителей районных администраций и просил подыскивать подходящих в ЗакС кандидатов. Вице-губернатор сказал, что ничего об этом не знает и пошутил, что даже о подарках на 8 марта пока не думал. Закрывая тему со списками чиновник еще раз попытался проявить остроумие, сославшись на скандальную статью на сайте "Бездуховности", согласно которой от Мариинского дворца за подбор будущих кандидатов в ЗакС якобы может отвечать депутат Юрий Гладунов. В городском парламенте этот материал расценили как очередной вброс недоброжелателей.

Соловьев также коснулся актуальной проблемы освещения деятельности Законодательного собрания в СМИ. Он заявил, что по телеканалу "78" в последнее время часто выходят сюжеты, якобы дискредитирующие ЗакС. Например, о закупках цветов в пандемию. Бельский ответил, что видел в эфире канала "78" и самого Соловьева, намекнув на то, что тот давал интервью, не предъявляя журналистам никаких претензий.

- В редакционную политику мы не вмешиваемся, - добавил вице-губернатор.

На критику в масс-медиа жаловались и другие единороссы. В частности, Галина Назарова посетовала на то, что СМИ "транслируют искаженную информацию", которая дискредитирует деятельность ее коллег.

- Ни о каких добрых вестях и новостях я от таких СМИ, к сожалению, не слышала ни разу, а это необходимо сейчас обществу и поводов для этого сейчас много, - отметила Назарова.

Издания, которые ей не нравятся, она так и не назвала. Однако отметила, что в комментариях под подобными негативными новостями пользователи интернета постоянно радуются дестабилизации общества.

- СМИ, которые действительно себя называют СМИ, стараются не заниматься такой историей как фейковые новости и тем более не раскачивают ситуацию, - заверил Бельский.

На авторов Telegram-каналов, публикующих вбросы, он посоветовал жаловаться в прокуратуру. Бельский предположил, что по мере приближения к парламентским выборам количество фейковых новостей будет расти.

В парламенте явно ждали большего. Жесткой позиции от Смольного в отношении электронных изданий потребовали единороссы Елена Киселева и Игорь Высоцкий. Последний в пылу зачитал заголовок статьи издания MR7 "Единоросс продуктами оброс", в которой рассказывалось как от имени Высоцкого жителям Невского района раздают продуктовые наборы, идентичные тем, что закупаются за бюджетный счет для пенсионеров.

- Может ли [вице-]губернатор Бельский Александр Николаевич и подведомственные ему комитеты блокировать наши СМИ, которые распространяют пороческую, лживую информацию? Демократы сумели в США действующего президента не допустить до рекламы, а вы что, не можете? - выдал Высоцкий.

Бельский, практически успокаивая депутата, сказал ему и его коллегам, что готов обсудить вопросы, связанные со СМИ, в рамках рабочей группы на платформе ЗакСа.

Когда вопросы депутатов иссякли, слово взял Вячеслав Макаров. Председатель парламента выступил с длинной и эмоциональной речью, в которой призывал Смольный в лице Бельского к "искренности отношений" в преддверии выборов 2021 года.

- Если кто-то захочет грубо, беспардонно вмешаться в эти выборы, используя служебное положение, используя богатство, влияние и власть, это приведет к политической катастрофе в Санкт-Петербурга. Услышьте меня! Последствия будут катастрофические, - предостерег спикер.

Идеальный сценарий честных выборов, по мнению Макарова, это кампания в ЗакС 2016 года, в ходе которой почти все места по одномандатным округам получили единороссы. Спикер уверен, что тогда голосование прошло "честно, прозрачно и объективно".

Позже председатель ЗакСа заявил журналистам, что надеется на искренность слов вице-губернатора и негативных моментов, на которые жаловались депутаты, в будущем будет меньше. Бельский, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, понравилась ли ему финальная речь Макарова, сказал только: "Молодец Вячеслав Серафимович".

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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