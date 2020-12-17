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9:20

Псковские депутаты потребовали возбуждения уголовного дела об отравлении Навального

фото ЗакС политика Псковские депутаты потребовали возбуждения уголовного дела об отравлении Навального

Депутаты от фракции "Яблоко" Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального, информирует "7х7".

Парламентарии усмотрели в инциденте с участием оппозиционера признаки преступления по статье 277 УК (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). В своём обращении депутаты отдельно отметили, что предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК). 

"Практика любого насильственного воздействия на оппозиционных государственных и общественных деятелей является преступной. Категорически недопустимы любые попытки посредством силовых структур заставить замолчать оппонентов действующей государственной власти, лишить их возможности участвовать в общественной жизни, сделать политическую активность наказуемой и более того — смертельно опасной для граждан", - указывается в обращении Шлосберга и Гайдука.

Накануне оппозиционные депутаты ЗакСа обратились к главе ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить сведения, представленные в громком расследовании The Bellingcat и Insider.

В материале называются имена и должности восьмерых человек, которые, как утверждают журналисты, якобы могут быть причастны к покушению на Навального, причем некоторые из них следили за политиком по всей России на протяжении последних трёх лет. Авторы публикации считают, что все члены этой спецкоманды могут быть тесно связаны с ФСБ.

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