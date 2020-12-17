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11:10

Полиция ищет хулиганов, забросавших Вечный огонь на Марсовом поле снегом

фото ЗакС политика Полиция ищет хулиганов, забросавших Вечный огонь на Марсовом поле снегом

Петербургские правоохранители разыскивают злоумышленников, потушивших минувшей ночью Вечный огонь на Марсовом поле.

О том, что двое на данный момент неустановленных граждан закидали пламя снегом, известили бдительные горожане.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Двое неизвестных злоумышленников снегом затушили Вечный огонь и с места происшествия скрылись. Приняты меры к розыску и задержанию", - приводит ТАСС комментарий петербургского главка.

Зажжённый в 1957 году Вечный огонь нередко становится жертвой вандалов. Прошедшей весной, например, его "нечаянно" потушила молодая мать двоих детей.

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