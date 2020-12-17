COVID-19 обнаружили у более 28 тысяч россиян, из них 3763 - жители Петербурга

Согласно обновленной суточной статистике, опубликованной на сайте "стопкоронавирус.рф", за последние 24 часа опасная инфекция подтвердилась у ещё 28 214 россиян: минувшим днём заболевших было на порядок меньше - 26 509 человек.

На сегодняшний день с начала пандемии известно о более 2,76 млн граждан, подхвативших COVID-19.

Скончались ещё 587 инфицированных, общее число умерших достигло отметки 49 151.

Излечились при этом 26 440 человек, всего побороли болезнь свыше 2,2 млн россиян.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве (6777), Петербурге (3763), Московской области (1471), Нижегородской области (496), Архангельской области (399), Свердловской области (397), Воронежской области (389), Ростовской области (387) и Вологодской области (370).