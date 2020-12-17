Рассмотрение иска депутатов ЗакСа о законности некоторых "ковидных" ограничений отложили

Уставный суд Петербурга 17 декабря решил отложить на неделю рассмотрение иска депутатов городского Законодательного собрания Максима Резника, Алексея Ковалева, Михаила Амосова, Александра Рассудова и Бориса Вишневского, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Перенести начало процесса решили из-за неявки истцов.

Группа депутатов оспаривает законность некоторых ограничений, которые губернатор Александр Беглов ввёл в связи с пандемией коронавируса.

В частности, заявители указали, что, согласно поправке от 8 апреля 2020 года в городской закон о чрезвычайных ситуациях, Смольный получил возможность устанавливать правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или ЧС. Однако на законодательном уровне термин "правила поведения" не закреплён и поэтому закон не даёт полного представления, какие именно права и обязанности граждан вправе устанавливать городское правительство, считают депутаты. Заявители утверждают, что указанные формулировки дают Смольному неограниченные возможности запретов.

Кроме того, депутаты утверждают, что в законах Петербурга и Российской Федерации, а также в постановлении Смольного о "коронавирусных" ограничениях отсутствует определения понятия "средства индивидуальной защиты". При этом, обращают внимание заявители, в своём постановлении городское правительство запрещает находиться без средств индивидуальной защиты в общественных местах и общественном транспорте.

Парламентарии попросили проверить, соответствуют ли указанные пункты нормативно-правовых актов Смольного городскому Уставу. Заседание Уставного суда перенесли на 24 декабря.

Сергей Еремеев

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