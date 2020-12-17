Путин о пандемии: Мы встретили эти проблемы достойно, лучше, чем в других странах

На ежегодной пресс-конференции, проходящей в специальном противоэпидемическом режиме, президент Владимир Путин подвел итоги года, заметив, что пандемия "наложила отпечаток на все стороны нашей жизни". По его оценке, Россия неплохо справляется с кризисом и его последствиями.

"Можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно, лучше, чем в других странах, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики, развитием своих социальных служб и систем здравоохранения", - сказал глава государства.

По его сведениям, неизбежное падение ВВП за время пандемии составило 3,6%, тогда как в США показатель хуже, а в Великобритании - и вовсе "где-то под девять процентов". Высказался он и о зарплатах, заранее попросив граждан "не сердиться", так как это "не очень совпадает с ощущениями".

"До конца года заработная плата подрастет на 1,5% - к сожалению, при падении реально располагаемых доходов", - объявил Путин, добавив, что падение это составит около 3%.

Наконец, он обратился к тем, кто продолжает считать Россию мировой "бензоколонкой". По мнению Путина, это уже "не имеет под собой реальных оснований" и Россия "начинает слезать с нефтегазовой иглы".